В 2022 году на безопасность дорожного движения в Кировской области направят 815 млн рублей

В 2022 году на обеспечение безопасности дорожного движения в Кировской области будет направлено 815 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном правительстве.

Обеспечение безопасности на дорогах является одной из главных задач нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы по данному направлению ведутся в рамках региональных проектов «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В 2021 году объем финансирования по ним вырос на 30 процентов – с 567 до 738 миллионов рублей. В 2022 году количество средств на эти цели увеличится еще на 10 процентов.

За текущий год было:

благоустроено 3,8 километра тротуаров и 4,7 километра линий наружного освещения

установлено 14 светофорных объектов и 4 автобусных остановки

нанесено 4053 км дорожной разметки

обустроено 30 искусственных неровностей, 5 проекционных разметок и шумовые полосы на 12 объектах

установлено и заменено 4136 дорожных знаков и 14,2 километра барьерных и пешеходных ограждений,

проведены техобслуживание и ремонт 544 светофорных объектов.

Приоритет в выборе участков дорог для ремонта и модернизации был отдан местам концентрации ДТП и потенциально опасным трассам.

Ранее в областном минтрансе рассказали о планах на 2022 год.