В 2022 году на безопасность дорожного движения в Кировской области направят 815 млн рублей

В 2022 году на обеспечение безопасности дорожного движения в Кировской области будет направлено 815 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном правительстве.
Обеспечение безопасности на дорогах является одной из главных задач нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы по данному направлению ведутся в рамках региональных проектов «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
В 2021 году объем финансирования по ним вырос на 30 процентов – с 567 до 738 миллионов рублей. В 2022 году количество средств на эти цели увеличится еще на 10 процентов.
За текущий год было:
- благоустроено 3,8 километра тротуаров и 4,7 километра линий наружного освещения
- установлено 14 светофорных объектов и 4 автобусных остановки
- нанесено 4053 км дорожной разметки
- обустроено 30 искусственных неровностей, 5 проекционных разметок и шумовые полосы на 12 объектах
- установлено и заменено 4136 дорожных знаков и 14,2 километра барьерных и пешеходных ограждений,
- проведены техобслуживание и ремонт 544 светофорных объектов.
Приоритет в выборе участков дорог для ремонта и модернизации был отдан местам концентрации ДТП и потенциально опасным трассам.
Ранее в областном минтрансе рассказали о планах на 2022 год.