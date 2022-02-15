В 2022 году на охрану кировских лесов от огня направлено более 100 млн рублей

В текущем году на охрану лесов Кировской области от пожаров направлено более 100 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев после совещания под руководством зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко.

Мероприятие прошло в формате ВКС. Его участники подвели итоги прошлого года и обсудили подготовку к пожароопасному сезону – 2022.

Виктория Абрамченко отметила, что по итогам прошлого сезона можно сделать 2 главных вывода. Во-первых, главной причиной возникновения лесных пожаров по-прежнему остаются люди. Во-вторых, залогом успешной борьбы с такими возгораниями является их тушение в первые же сутки.

— Это значит, что система обнаружения пожаров должна работать быстрее и лучше, – подчеркнула вице-премьер.

Для более эффективной борьбы с огнем на уровне президента РФ было принято решение в 2,4 раза увеличить ежегодный объем субвенций из бюджета на охрану лесов от пожаров. На 2022 год эта сумма составит 12,4 миллиарда рублей.

Комментируя итоги совещания, Игорь Васильев рассказал, что в Кировской области в 2022 году на защиту лесов от пожаров будет направлено более 100 миллионов рублей. В 2 раза по сравнению с прошлым годов вырастет и финансирование из областного бюджета.

Это позволит увеличить время авиамониторинга возгораний до 600 летных часов, нарастить штат пожарных-парашютистов и закупить парашютные системы спецназначения «Лесник-3». Также порядка 5 миллионов рублей будут направлены на создание резерва горюче-смазочных материалов и закупку запасных частей для лесопожарной техники.

Игорь Васильев добавил, что в тушении лесных пожаров будут задействованы почти 6,5 тысячи человек из КОГСАУ «Лесоохрана», арендаторов и аварийно-спасательных подразделений областного МЧС. В борьбе с огнем будут принимать участие более 3 тысяч единиц техники.