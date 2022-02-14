В 2022 году на внедрение интеллектуальной транспортной системы в Кирове выделят 122 млн рублей

В 2022 году в Кирове начнется внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Первым ее этапом станет обновление светофоров.

ИТС будет состоять из интеграционной платформы, геоинформационной системы, а также ряда модулей и подсистем. Они помогут автоматизировать процесс управления дорожным движением. В результате кировские дороги станут безопаснее, а транспортные потоки будут оптимизированы. Подробнее об этом мы писали здесь.

Одним из первых пунктов ИТС станет модернизация старых светофоров. Более чем в 50 объектах заменят контроллеры и установят детекторы для анализа интенсивности транспортных потоков. Это позволит обеспечить оптимальное время для пересечения перекрестков.

Также в Кирове запланировано создание центра управления дорожным движением. Позже он будет расширен на Кировскую городскую агломерацию и сможет работать также на Кирово-Чепецк и Слободской.

В 2022 году на внедрение ИТС будет выделено 122 миллиона рублей из федерального бюджета. В 2023 году эта сумма составит 139 миллионов. Всего за 3 года на создание и развитие интеллектуальной транспортной системы будет направлено 412 миллионов рублей.