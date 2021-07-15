В 2022 году начнется реконструкция аэропорта Победилово

Реконструкцию кировского аэропорта Победилово планируют начать уже в следующем году. Об этом рассказал председатель правительства области Александр Чурин.

В ближайших планах — разработка проекта реконструкции здания аэровокзала. Существующее не отвечает современным стандартам.

Мы планируем достаточно быстро завершить реконструкцию, чтобы пассажиры летали комфортно и с удобствами и находились в аэровокзале в максимально комфортных условиях», — говорит Чурин

Кроме этого, областное правительство планирует поэтапно реконструировать трассу, ведущую к аэропорту.

«Будем делать ее 4-полосной с разделительной полосой и освещением, чтобы объект был максимально безопасным», — прокомментировал Александр Чурин.

За первые полгода аэропорт Победилово обслужил около 150 тысяч человек. Рост пассажиропотока связан, в том числе, с увеличением частоты наиболее популярных рейсов и открытием новых.