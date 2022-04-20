В 2022 году пасхальный кулич обойдется кировчанам в 368 рублей

Средняя стоимость пасхального кулича в 2022 году составит 368,5 рубля. Ее можно рассчитать на основе данных Кировстата.

По сравнению с прошлым годом кулич подорожал на 67,4 рубля. Стоимость ингредиентов для его приготовления выросла на 18,3 процента.

Кировстат подсчитал примерную стоимость пасхального кулича, приготовленного в домашних условиях. Так, согласно ценам на 8 апреля в среднем он обойдется в 368 рублей 53 копейки. Стоимость ингредиентов по сравнению с прошлым годом выросла на 18,3%, сообщили в ведомстве.

Стоимость кулича считалась по следующему рецепту (приводит портал «Свойкировский»):

500 мл молока

1 кг муки

5 куриных яиц

150г сливочного масла

300 г сухофруктов

100 г сахара

10 г соли

Отметим, что стоимость пасхального кулича может сильно варьироваться в зависимости от рецепта. Так, портал «ГородКиров» приводит рецепт, стоимость ингредиентов для которого составляет 270,2 рубля. Состав тот же, однако вес меньше.

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Фото: cook-dream.ru