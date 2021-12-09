В 2022 году тарифы ЖКХ в Кирове вырастут на 8 процентов

С 1 июля 2022 года рост тарифов на услуги ЖКХ в Кирове составит 8 процентов. Об этом сообщил руководитель РСТ Кировской области Максим Михайлов на встрече с общественниками.

По словам главы РСТ, на тарифные решения негативно повлиял ряд факторов. Во-первых, это рост индекса потребительских цен на 2022 год, установленный в размере 4,3 процента, что выше более раннего прогноза.

— Применение индексов в соответствии с действующим тарифным законодательством приводит к росту операционных подконтрольных расходов регулируемых организаций на 5,8 – 5,9%.

Во-вторых, на тарифную политику повлиял рост цен на топливо. Это отразилось на формировании экономически обоснованных тарифов, рост которых не ограничен законодательством.

Тем не менее для граждан тарифы ЖКХ будут ограничены предельными индексами роста платы граждан. Для Кировской области они будут следующими:

для Кирова – 8 процентов,

для Кирово-Чепецка – 6,3 процента,

для остальных муниципальных образований Кировской области – 4 процента.

Более высокий рост тарифов в Кирове обусловлен реализацией концессионного соглашения и инвестиционной программы в отношении муниципальной тепловой инфраструктуры, а в Кирово-Чепецке – переходом города в ценовую зону теплоснабжения.

Тарифы на газ, тепло, водоснабжение и водоотведение и ТКО на 2022 год будут утверждены до 20 декабря, а на электроэнергию – до 31 декабря. В силу они вступят с 1 июля 2022 года.

Ранее депутаты кировской гордумы поддержали увеличение тарифов ЖКХ.