В 2022 году в Кирове отремонтируют дороги к 10 садикам и школам

В 2022 году в Кирове отремонтируют подъездные пути к 10 детским садам и школам. Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии гордумы по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры.

Как отметил начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин, подобные мероприятия реализуются с 2019 года. В 2021 году были отремонтированы подходы и подъезды к 2 школам и 8 детсадам. Более 25 объектов были благоустроены по нацпроекту БКД и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», а также в рамках ППМИ и исполнения наказов избирателей.

Аналогичным способом пойдет работа и в этом году. Объекты для благоустройства поделены на несколько групп:

вновь построенные образовательные учреждения,

детсады и школы, расположенные в границах улично-дорожной сети и не попадающие под нацпроекты,

учреждения, требующие комплексного ремонта смежных территорий.

Также рассматривается возможность благоустройства подходов к учреждениям культуры и спорта. Часть объектов будет отремонтирована на средства муниципалитета, оставшиеся – по БКД и федеральному проекту.

Ранее мы писали, что в прошлом году на ремонт грунтовых дорог в Кирове потратили вдвое больше денег, чем было запланировано.