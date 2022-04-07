В 2022 году в Кирове прооперировали 5 детей с косолапостью

В 2022 году в кировском Центре травматологии прооперировали пятерых малышей с врожденной косолапостью. Об этом рассказали в областном минздраве.

Врожденная косолапость не относится к редким дефектам. Она встречается у 1-3 малышей из 1000 новорожденных. Диагностировать патологию можно еще во время беременности. При этом косолапость не должны быть поводом для аборта – она успешно корректируется в 89 процентах случаев.

Для лечения косолапости кировские врачи используют метод гипсования по Понсети. Чем раньше будет проведена операция, тем быстрее произойдет коррекция дефекта, говорит заведующий детским отделением Алексей Молчанов.

Так, одной из маленьких пациенток диагноз поставили еще до рождения. После родов врожденная правосторонняя косолапость 3-й степени подтвердилась. Лечение начали на 5-е сутки, когда девочка находилась в областном перинатальном центре.

Были наложены гипсовые повязке. Раз в 5-7 дней они менялись. Во время каждой замены врач оценивал положение стопы пациентки.

На сегодня девочка вместе с мамой выписаны домой. Малышку продолжит наблюдать травматолог-ортопед. Через несколько месяцев девочке сделают закрытую ахиллотомию. Это операция по удлинению ахиллова сухожилия.

— Манипуляция выполняется под наркозом малоинвазивным способом, то есть через кожные разрезы – проколы. Она может проводиться детям с 4 месяцев, – пояснил Алексей Молчанов.

На третьем этапе лечения результат будет закреплен. Чтобы избежать возвращения деформации, девочке придется носить брейсы – ортопедические сандалии. Первые 3 месяца после операции их носят по 23 часа в сутки, затем по 14-15 часов. Если ребенок спокойно ходит в ортосандалиях, можно продлить их ношение до 5 лет.

В случае выполнения всех этапов лечения косолапость удается свести к минимуму. Это позволяет отказаться от дальнейших операций.

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