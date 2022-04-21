В 2022 году в Кирове снесут больше 40 аварийных домов

До конца 2022 года в Кирове планируется снести более 40 ветхих и аварийных домов. Такая цифра была озвучена на комиссии гордумы по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу и безопасности жизнедеятельности.

Работа по сносу старых домов ведется в рамках программы переселения граждан из жилого фонда, непригодного для проживания. Снос одного дома занимает 1,5-2 месяца. Он включает в себя разработку проектно-сметной документации, выбор подрядчика и сам снос.

Количество снесенных аварийных зданий значительно увеличилось после 2020 года, когда к процессу подключились частные компании. Если в 2018-2019 годах было снесено порядка 7-8 домов, то в 2020-м – уже 34, а в 2021-м – 44. Столько же зданий планируется демонтировать и в этом году. Большинство из них уже расселены.

Судьба освобожденных участков будет решена на заседании специальной комиссии. При этом будет учитываться мнение жителей близлежащих домов. Так, на Красноармейской, 28 кировчане хотели бы видеть детскую площадку вместо парковки, а на Казанской, 63 – сквер. Будут рассмотрены и другие варианты застройки – создание точек общепита, зон отдыха, спортплощадок.

Ранее мы писали, что в Чистых Прудах снесли 4 бесхозных сарая.