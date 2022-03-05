В 2022 году в Кировской области добыли 126 волков

В 2022 году в Кировской области было добыто 126 волков. Об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды.

Лидером по добыче серых хищников стал Шабалинский район. Здесь было отстреляно 15 волков. На втором месте – Слободской район с 11 убитыми хищниками. На третьем – Юрьянский. Здешние охотники добыли 9 волков.

8 волков было отстреляно в Подосиновском районе, по 7 – в Белохолуницком и Афанасьевском, 6 – в Верхнекамском.

Как отметили в минприроды, охотники, которые добыли волков в общедоступных угодьях, смогут в порядке первой очереди получить разрешения на добычу медведя, лося и кабана. В марте отстрел волков будет продолжен.

Ранее мы писали, что в Опаринском районе на местного жителя напал волк. Мужчина пытался защитить от хищника свою собаку.