В 2022 году в Кировской области ликвидируют 18 крупных свалок

В 2022 году в Кировской области будет ликвидировано 18 крупных поселковых свалок. На эти цели из областного бюджета направят более 20 миллионов рублей.

В 2012 году в ходе инвентаризации в Кировской области насчитали 525 поселковых свалок. В настоящее время ликвидирована большая их часть – 302.

Как рассказала глава минприроды Алла Албегова, в прошлом году в регионе было ликвидировано 35 «исторически сложившихся» свалок ТКО в 14 муниципальных образованиях. От мусора было очищено 26 гектаров земли.

— Большинство этих свалок было образовано в 70-80 годах прошлого века, — отметила Алла Викторовна.

На средства областного бюджета – 5,5 миллиона рублей – было убрано 5 крупных мест скопления мусора в Слободском, Тужинском, Белохолуницком и Арбажском районах. Также ликвидированы свалки в Тужинском, Омутнинском, Свечинском, Шабалинском, Нолинском, Нагорском и Богородском районах. В минприроды отмечают, что работа будет продолжена.

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