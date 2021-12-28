В 2022 году в Кировской области могут продлить меры поддержки предпринимателей

Правительство Кировской области подготовило предложения о продлении налоговых мер поддержки предпринимателей. В ближайшее время они будут внесены на рассмотрение ОЗС.

Инициатором продления мер поддержки бизнеса стал председатель правительства Александр Чурин. Предложенные меры призваны поддержать бизнес, пострадавший от коронавирусных ограничений.

Какие меры могут быть продлены:

действующие льготные налоговые ставки для категории налогоплательщиков, применяющих УСН (3 процента по доходам и 7,5 процента по доходам минус расходы);

в целях поэтапного «плавного» перехода для бывших налогоплательщиков ЕНВД ставки налога по УСН предлагается установить 3 и 7,5 процента, за исключением лесозаготовительной деятельности, показывающей устойчивое финансовое положение.

Важность продления мер поддержки бизнеса отметил губернатор Игорь Васильев. По его словам, ряд отраслей до сих пор ощущает влияние пандемии коронавируса.

Соответствующие законопроекты уже подготовлены. После согласования они будут внесены на рассмотрение депутатов ОЗС. В случае принятия решения об установлении льготных налоговых ставок по УСН они начнут действовать с 1 января 2022 года.

Активное обсуждение инициативы началось в телеграм-чате «Вятский бизнес».