В 2022 году в Кировской области нашли работу 3870 человек

В Кировской области продолжается работа по стабилизации ситуации на рынке труда. В 2022 году при содействии службы занятости были трудоустроены 3870 жителей региона.

В управлении ГСЗН Кировской области рассказали, что в январе-апреле 2022 года от работодателей поступило около 17 тысяч вакансий. За это же время работу попытались найти порядка 8 тысяч соискателей.

Для снижения напряженности на рынке труда ЦЗН проводит ярмарки вакансий и гарантированные собеседования с работодателями. Ведется профориентационная работа со школьниками и студентами. Также граждан направляют на профессиональное обучение.

Прием заявок на прохождение профессионального обучения и дополнительного образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» стартовал в марте. На сегодня заявки на участие в программе подали более 400 жителей Кировской области. Обучение начнется в мае.

Реализация мероприятий по профессиональному обучению дополнительному профессиональному образованию работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, финансируется из федерального бюджета. Это помогает не допустить роста безработицы и ухода работников в «теневую» занятость.