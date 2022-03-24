В 2022 году в Кировской области реализуют 262 местных инициативы

В 2022 году в Кировской области планируется реализовать 262 проекта в рамках ППМИ. На это выделено 200 миллионов рублей из областного бюджета.

Изначально на реализацию ППМИ было заложено 150миллионов рублей. Но по инициативе губернатора Игоря Васильева эта сумма была увеличена.

Соглашения по участию в ППМИ-2022 планируется подписать до конца марта. Всего будет подписано 95 соглашений. После этого муниципалитеты приступят к определению подрядчиков для выполнения работ на объектах.

Воспользоваться реализованными проектами смогут более 300 тысяч жителей региона. Среди проектов 2022 года – ремонты домов культуры и водопроводов, благоустройство территорий и спортивных объектов.

Так, в Верхошижемском районе будет обустроена многофункциональная спортплощадка. Здесь появится зона для сдачи норм ГТО, профессиональная воркаут-площадка и спорткомплексы для детей. На завершение работ будет направлено более 4 миллионов рублей.

Благодаря этому жители и гости региона смогут участвовать в соревнованиях, спортсмены получат место для тренировок, а школьники – площадку для занятий физкультурой. Отметим, что это не первый спортивный проект в Верхошижемье. Ранее здесь была построена спортивно-игровая площадка с хоккейной коробкой.

Всего с начала действия ППМИ в регионе реализовано 174 спортивных проекта. В этом году к ним добавится еще 15. Их общая стоимость составит более 21 миллаона рублей.

Каждый пятый проект ППМИ направлен на ремонт сетей водоснабжения. С 2010 года реализовано почти 600 подобных инициатив. В этом году к ним добавятся еще 9 проектов общей стоимостью 9,5 миллиона рублей.

Одним из самых крупных проектов станет ремонт водопроводных сетей в деревне Федосята Белохолуницкого района. Здесь будет заменено более 3 километров труб на сумму 2,8 миллиона рублей. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу воды в населенный пункт. Также проект по ремонту водопроводных сетей будет реализован в Белохолуницком районе.