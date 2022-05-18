В 2022 году в Кировскую область поступило 11,4 млрд рублей из федерального бюджета

В текущем году в бюджет Кировской области поступило 11,4 миллиарда рублей федеральных денег. 5171,3 миллиона из них – целевые поступления. О том, как они были распределены, рассказали в министерстве финансов.

Целевые средства были направлены на:

социальную политику – 3431,1 миллиона рублей,

образование — 607,3 миллиона рублей. На организацию бесплатного горячего питания было направлено 214 миллионов рублей из этой суммы,

сельское хозяйство — 51,2 миллиона рублей,

здравоохранение – 431,2 миллиона рублей,

лесное хозяйство – 105 миллиона рублей,

дорожное хозяйство – 39,7 миллиона рублей,

культуру – 30,6 миллиона рублей,

поддержку малого и среднего предпринимательства – 17,7 миллиона рублей,

национальную оборону – 9 миллиона рублей,

жилищно-коммунальное хозяйство – 5,8 миллиона рублей,

физическую культуру и спорт – 3,5 миллиона рублей,

иные цели – 39,2 миллиона рублей.

Еще 6252,5 миллиона рублей дотаций не имели целевого назначения. Эти деньги были направлены на выплату зарплат работникам бюджетной сферы, а также на социальные выплаты и оплату расходов областных учреждений.

Ранее мы писали, что объем поступлений в бюджет Кировской области вырос на 19,3%.