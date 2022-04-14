В 2022 году в летних лагерях отдохнут 61,6 тысячи юных кировчан

В 2022 году в летних лагерях Кировской области смогут отдохнуть 61665 детей. Эта цифра была озвучена на очередном заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона, которое провел губернатор Игорь Васильев.

Глава региона подчеркнул, что вопрос организации летнего детского отдыха находится на особом контроле правительства.

— Нашим приоритетом является обеспечение качественного и безопасного отдыха детей в течение летней оздоровительной кампании, — сказал глава региона.

468 организаций отдыха и оздоровления детей начнут свою работу с 1 июня. В этот список входят 22 детских загородных лагеря, 444 лагеря с дневным пребыванием детей и 2 лагеря, организованных санаторно-курортными учреждениями.

В этом году санитарные правила допускают полную наполняемость загородных лагерей. Благодаря этому отправиться на отдых смогут на 23,2 процента детей больше, чем в прошлом году. 36806 юных кировчан будут посещать дневные лагеря, 23439 отдохнут в загородных и еще 1390 – поедут в лагеря от санаториев.

Также на отдых отправятся 3919 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На это из бюджета области будет направлено 82 миллиона рублей.

— На проведение оздоровительной кампании в 2022 году выделено 308,2 миллиона рублей из областного бюджета. Это на 10 процентов превышает уровень прошлого года, — сообщил зампред областного правительства Андрей Маури.

организаторы отдыха и оздоровления в загородных лагерях снизят стоимость родительской платы за путевку в размере 450 рублей/дето-день. Таким образом, средний размер родительской платы с учетом региональной субсидии и кешбэка составит порядка 12 тысяч рублей за 19 дней.

Кировчанам также напоминают, что регион продолжает участие в программе «детского кешбэка». С 31 марта родители, купившие детям путевки на летние смены, смогут получить возврат до 50 процентов стоимости путевки (не более 20 тысяч рублей). Деньги возвращаются только при оплате картой «Мир».

Благодаря поддержке из областного бюджета родительская плата за пребывание ребенка в лагеря составит 450 рублей за день. Средняя стоимость путевки с учетом субсидии и кешбэка обойдется в 12 тысяч рублей за 19 дней.