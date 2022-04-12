В 2022 году в Озерках построят скейт-парк

В 2022 году в микрорайоне Озерки в Кирове появится скейт-парк. Контракт на строительство экстрим-площадки опубликован на сайте госзакупок.

Площадка разместится у дома №232 на улице Павла Корчагина. Ее создание обойдется в 1,8 миллиона рублей. Работы будут вестись в рамках инвестпроекта «СКейт-арена», прошедшего конкурсный отбор.

На площадке будут все основные фигуры для тренировок на скейтбордах и роликах: бэнк, рэйл, кикер, мануал, фанбокс, квотерпайн и грайндбокс. Строительство должно быть завершено до 30 июня текущего года. Гарантия на площадку – 3 года с даты сдачи в эксплуатацию.

Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецке планируют открыть первый в области бетонный скейт-парк.