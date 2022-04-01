В 2023 году в Кирове планируют расширить 2 перекрестка

В Кирове собираются расширить 3 перекрестка: на улицах Щорса – Производственной, Попова – Щорса и Ленина – Тимирязева. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

1 апреля стартовал конкурс по поиску подрядчика, который займется разработкой проектно-сметной документации на расширение перекрестка Производственной – Щорса. Как отметили в ведомстве, это один из самых загруженных участков дорог в Кирове, и его пропускную способность необходимо увеличить. В прошлом году здесь были установлены новые светофоры.

Также в настоящее время проходит конкурс на разработку проекта расширения перекрестка Щорса – Попова. Дополнительные полосы помогут не только разгрузить участок, но и сделать его более безопасным.

В планах на текущий год – и создание проекта по расширению перекрестка Ленина – Тимирязева.

После получения положительного заключения госэкспертизы все 3 проекта могут быть реализованы уже в 2023 году.