В 3 районах Кировской области досрочно начались полевые работы

В 3 районах Кировской области полевые работы начались раньше срока. Об этом сообщил зампред областного правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

21 апреля весенне-полевые работы начались в Оричевском районе. На следующий день на поля выехали аграрии Котельничского и Советского районов. Все 3 района – далеко не южные, отмечает Алексей Котлячков.

По прогнозам весенняя кампания должна была начаться в конце апреля на юге области и в начале мая – в центре и северной части. Однако теплая погода скорректировала прогноз, и работы стартовали на 4 дня раньше обычного.

— Сейчас сельхозпредприятия боронуют многолетние травы, вносят минеральные удобрения под озимую рожь, — отметил министр.

Всего в весеннюю полевую кампанию планируется засеять 353 тысячи га.

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