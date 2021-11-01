В 538 центрах можно подтвердить учетную запись на портале госуслуг

С 25 октября в Кировской области введено обязательное предъявление QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации против коронавируса или перенесённого в течение последних 6 месяцев заболевания.

В региональном министерстве информационных услуг и связи обращают внимание, что код можно получить в личном кабинете портала «Госуслуги». На момент его отправки у гражданина должна быть учётная запись, подтверждённая в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Регистрация на портале состоит из трёх этапов. Два можно пройти самостоятельно, создав учётную запись и дополнив её необходимыми документами:

Регистрация Упрощённой учётной записи. Для этого в регистрационной форме на портале указываются фамилия, имя, мобильный телефон или e-mail. После регистрации гражданин получит ссылку на оформление пароля.

Для создания Стандартной учетной записи необходимо заполнить профиль пользователя. Для этого понадобится СНИЛС и паспорт. Данные проходят проверку в ФМС и Пенсионном Фонде РФ. Уведомление о её результатах будет направлено на электронный адрес.

Для получения доступа ко всем электронным услугам на портале необходима Подтвержденная учетная запись. Пользователи интернет-банков могут подтвердить её в режиме онлайн при условии, что личные данные на сайте «Госуслуги» совпадают с информацией, которая указана в личном кабинете банка.

Кроме того, подтвердить учётную запись можно в 538 центрах подтверждения.