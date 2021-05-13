В администрации Кирова будут бороться с коррупцией

Власти Кирова примут меры по противодействию коррупции.

Документ подписал и.о. главы администрации Геннадий Плехов. В нём, в частности, указан порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Этим займутся отраслевые и территориальные органы администрации и правовой департамент соответственно.

Если в проекте будут обнаружены коррупциогенные факторы, сотрудники департамента подготовят заключение и направят его в структуру администрации, подготовившую документ, для внесения изменений или отзыва.

С постановлением можно ознакомиться здесь.