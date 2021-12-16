В администрации Кирова прокомментировали ситуацию с водой

В среду вечером в диспетчерскую МУП «Водоканал» начали поступать жалобы горожан на качество воды.

Ситуацию прокомментировали в администрации г.Кирова.

«Очистные сооружения предприятия были незамедлительно переведены в усиленный режим контроля качества на каждом этапе водоподготовки. Сегодня получены результаты исследования проб, которые показали превышение микробиологических показателей», — говорится в сообщении.

Сотрудниками очистных сооружений была скорректирована технология обеззараживания воды. Благодаря этому, сейчас питьевая вода полностью соответствует требованиям СанПиН.

По данным на 16 часов ни одна из проб не показала отклонений от нормы. Несмотря на это, лаборатория «Водоканала» продолжает отслеживать качество воды.