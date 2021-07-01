В адышевском храме стартовал проект «Берестяная грамота»

Его цель обучение народному промыслу берестоплетения школьников.

В храме села Адышево на средства гранта «Православная инициатива-2021» запустили творческое объединение «Берестяная грамота». По сути это кружок плетения из бересты. Пока на него записались 12 школьников из летнего лагеря.

Настоятель храма отец Сергий пообщался с детьми о том, как и почему мир стал разнообразным и пригласил маленьких гостей в Комнату ремёсел со старинной утварью. Там дети с любопытством рассматривали изделия из бересты и сами прониклись желанием творить подобное.

Местный мастер Людмила Колпакова провела для желающих мастер-класс, показав, какие материалы требуются для творчества и что можно из них создать. Те, кому понравилось, заявили, что придут на занятия еще.

Ранее мы сообщали, что жителям Кирова пересчитали плату за вывоз ТКО.

Фото:vekhi-poznaniya.biz hram-adyshevo.ru