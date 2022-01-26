В Афанасьево открыл двери многофункциональный культурный центр

26 января в посёлке Афанасьево заместитель председателя правительства Андрей Маури открыл многофункциональный культурно-досуговый центр. В новом помещении разместятся центр культуры и досуга, детская библиотека и музыкальная школа.

– Это замечательно, что именно в Афанасьево нашими общими усилиями появилось это новое, современное, светлое здание. Вы его уже начали наполнять оборудованием, музыкальными инструментами. Но главное, чтобы оно стало настоящим центром культуры, чтобы вы наполнили эти светлые помещения жизнью,— поделился своими впечатлениями Андрей Маури и передал всем сотрудниками искренние поздравления от губернатора Кировской области Игоря Васильева.

В посёлке уже больше 10 лет ждали этого события. В мае 2006 года районный дом культуры серьезно пострадал при пожаре. После этого культурно-досуговые учреждения ютились в приспособленных помещениях. Строительство нового многофункционального культурного центра шло с серьезными трудностями. Из-за изменения норм в ходе строительства пришлось серьезно корректировать проект. Но при поддержке правительства региона в прошлом году буквально за один сезон удалось завершить эту стройку.

Областной бюджет вложил в строительство современно культурного центра площадью 1455,5 кв. м около 80 миллионов. Ещё 15 миллионов из своего скромного бюджета выделил Афанасьевский район.

— Для нас это в первую очередь возможность работать в нормальных условиях. Наши коллективы наконец-то получили возможность работать в нормальных условиях. Сейчас нам ещё предстоит обжить, обустроить это великолепное здание, осознать те возможности, которые наши коллективы могут задействовать в своих творческих проектах,— рассказала директор Центра культуры и досуга пгт Афанасьево Любовь Артемихина.

После краткой торжественной части и экскурсии по зданию МКДЦ сотрудники центра и участники творческих коллективов Афанасьево подарили гостям нового дома культуры музыкальные номера в стилях фолк и поп, на которых специализируются местные музыканты.

Как ранее отмечал губернатор Игорь Васильев, в регионе построено и отремонтировано самое большое число районных домов культуры за последние десятилетия — 73 новых культурных центра.