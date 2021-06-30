В Афанасьево сушат музейные чучела прямо на улице

Сотрудники Афанасьевского районного краеведческого музея воспользовались установившейся жаркой погодой и вынесли на солнце музейные экспонаты.

— Вынесли на улицу проветриться и принять солнечные ванны предметы из естественно-научной и этнографической коллекций, — пояснили в музее.

Среди «отдыхающих» замечены животные и птицы, а также текстильные изделия — всего несколько десятков музейных раритетов.

Как уточнили сотрудники музея, такая процедура является ежегодной и проводится в сухую погоду. Всего здесь свыше 14 тысяч единиц хранения. Музей посещают в среднем 12 тысяч человек в год.

Фото: vk.com/museum_afanasyevo