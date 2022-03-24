В Афанасьевском районе отец истязал 7-летнего сына

Житель Афанасьевского района пойдет под суд за истязание 7-летнего сына. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что в течение 2 зимних месяцев 2022 года 31-летний мужчина систематически бил своего сына. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Также прокуратура провела проверку в местных органах системы профилактики безнадзорности. Их работа была признана неудовлетворительной. По данному факту главе администрации муниципального района внесено представление.

Ранее под суд отдали мать из Чепецка, которая била своего сына.