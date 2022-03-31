В Афанасьевском районе рабочий пилорамы погиб из-за раны ноги

В Афанасьевском районе рабочий пилорамы получил смертельную травму. О происшествии сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла 19 марта. 60-летний мужчина занимался распиловкой древесины и получил пиленую рану ноги. В результате ранения рабочий скончался.

По факту несоблюдения требований охраны труда, повлекшего смерть человека, было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, погибший не обучался работе на пилораме, не проходил стажировку и проверку знаний. Также у рабочего не было средств индивидуальной защиты.

Расследование продолжается.