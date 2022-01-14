В Афанасьевском районе столкнулись четыре грузовика: пострадали 3 человека

По факту дорожно-транспортного происшествия автоинспекторы проводят проверку и уточняют его причины и условия. На участке организовано реверсивное движение.

Сегодня, 14 января, в Афанасьевском районе столкнулись четыре грузовика. Авария произошла в 17:15 на 883-м километре федеральной трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь. На заснеженной дороге «встретились» фуры: Man, КамАЗ, Scania и Mercedes.

В происшествии были травмированы три человека.

Кстати, сегодня в практически на этом же месте произошла смертельная авария. В 14-м часу на 830-м километре трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь столкнулись ВАЗ-2107 и «Газель». Погибли, по некоторым сведениям, два подростка. Ещё двое были травмированы.

Сотрудники региональной ГИБДД предупредили водителей о том, что в ближайшие дни в Кировской области ожидаются снегопады, ветер, и, как следствие, — образование на проезжей части заносов и ухудшение видимости. Всем автолюбителям рекомендуется снизить скорость и быть предельно внимательными.

Фото: ГИБДД Кировской области