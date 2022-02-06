В Афанасьевском районе в ДТП погиб водитель «Тойоты», пострадали женщина и девочка

Смертельная авария произошла 5 февраля в 22 часа 50 минут.

Встречные BMW и Toyota столкнулись на 857-м километре федеральной трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь.

Удар был такой силы, что у обоих авто сработали подушки безопасности. Передняя часть автомобиля Toyota вообще превратилась в груду искорёженного металла.

Её 32-летний водитель погиб на месте аварии. Также были травмированы две пассажирки BMW: 11-летняя девочка и 50-летняя женщина.

Автоинспекторы проводят проверку по факту смертельного ДТП.

Ранее мы сообщали, что на Слободском тракте в ДТП погиб мужчина.

Фото: ГИБДД Кировской области