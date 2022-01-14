В Афанасьевском районе в лобовом ДТП погибли 2 человека

14 января в Афанасьевском районе произошла смертельная авария, унесшая жизни двух человек. О происшествии сообщили в ГИБДД.

ДТП случилось в 13.15 на 830-м километре трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь. На заснеженной дороге столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2107 и «Газель».

В результате происшествия 2 человека погибли. Еще двое получили травмы. По информации ren.tv, погибшие — подростки.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в лобовом столкновении в Слободском районе погибла 54-летняя женщина.