В Афанасьевском районе вытащили фуру, застрявшую в снежном плену

Фуру оренбургского дальнобойщика, неделю пролежавшую в сугробе, вытащили на трассу. Об этом сообщил портал «Планета Афанасьево».

В операции по спасению фуры приняла активное участие администрация Афанасьевского района. Местные власти договорились с предпринимателями, которые предоставили технику — два трактора и лесовоз. Вечером 24 февраля большегруз был поставлен на колеса.

Водитель и его земляки выразили благодарность афанасьевцам за помощь.

Напомним, авария произошла 17 февраля. Из-за сильного гололеда грузовик с полуприцепом съехал в кювет. Быстро вытащить машину не удалось, поэтому водителю выделили дрова для костра и номер в гостинице, где он мог ночевать в морозы. Застрявшему в снегах мужчине помогали местные жители.