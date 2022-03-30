В Александровском парке Кирова вандалы пробили одну из колонн ротонды

Галина Дударова сделала снимок поврежденной береговой ротонды Александровского сада и разместила его в паблике «Злой Кировчанин».

Горожане возмущены поступком вандалов и удивляются тому, что колоны ротонды сделаны из деревянных реек. Называют хулиганов «дятлами», сравнивая образовавшуюся дыру с дуплом.

Один юморист сравнил нарушителей с мастером боевых искусств — американским актёром, снявшимся в «Кровавом спорте»: «Жан Клод потренировался».

Ротонды – один из символов Вятки. Долгое время считалось, что их, как и входной портик с чугунной оградой, спроектировал Витберг во время ссылки на Вятке. Но на самом деле авторство ротонд принадлежит нашему местному архитектору Александру Егоровичу Тимофееву. Их сделали в 1835 году. А в 1999 г. кировская фирма «АРСО» провела масштабную реконструкцию всех сооружений сада, о чем на ограждении сообщает табличка.

Напомним, в прошлом году вандалы уже устраивали дебош в Александровском саду.