В аномальной зоне Кировской области строят дом в виде летающей тарелки

Строение будет уникальным. По задумке создателей, дом сможет вращаться.

В Кировской области продолжается работа по возведению туристического комплекса «Усадьба Sokolka». Его строят в Котельничском районе в известном месте рядом с Сокольей горой. Эта территория известна и местным жителям, и туристам. Считается, что именно здесь проходит одна из самых аномальных зон региона.

С этой земли чаще всего очевидцы замечали неопознанные летающие объекты. Здесь и возводят самый необычный дом региона. Он будет выглядеть как летающая тарелка. При этом создатели уверяют, что строение будет вращаться на 360 градусов. Об этом пишет «Источник Онлайн».

Место для возведения комплекса выбрано не случайно. Кроме аномальной зоны рядом находится Котельничское местонахождение парейазавров. Оно считается одним из крупнейших в мире местонахождений древних обитателей планеты.

Ранее мы писали, что филиппинский блогер посетил Киров и поверил в парейазавров.

Фото: vk.com/sokolka_usadba