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В апреле — июне в Кирове пройдет девять субботников

Вадим Шабалин Новости, Общество

Администрация г.Кирова издала постановление «О проведении работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования в весенне-летний период».

Согласно документу, в городе пройдут девять субботников:

  • 16 апреля
  • 23 апреля
  • 30 апреля
  • 7 мая
  • 14 мая
  • 21 мая
  • 28 мая
  • 4 июня
  • 11 июня

Как мы сообщали ранее, к участию в них приглашают предприятия, общественные организации, арендаторов и представителей садоводческих товариществ. Кроме того, к работам по благоустройству подключатся и все городские службы.

В апреле - июне в Кирове пройдет девять субботников

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Вадим Шабалин