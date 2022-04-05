В апреле — июне в Кирове пройдет девять субботников

Администрация г.Кирова издала постановление «О проведении работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования в весенне-летний период».
Согласно документу, в городе пройдут девять субботников:
- 16 апреля
- 23 апреля
- 30 апреля
- 7 мая
- 14 мая
- 21 мая
- 28 мая
- 4 июня
- 11 июня
Как мы сообщали ранее, к участию в них приглашают предприятия, общественные организации, арендаторов и представителей садоводческих товариществ. Кроме того, к работам по благоустройству подключатся и все городские службы.