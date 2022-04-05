В апреле — июне в Кирове пройдет девять субботников

Администрация г.Кирова издала постановление «О проведении работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования в весенне-летний период».

Согласно документу, в городе пройдут девять субботников:

16 апреля

23 апреля

30 апреля

7 мая

14 мая

21 мая

28 мая

4 июня

11 июня

Как мы сообщали ранее, к участию в них приглашают предприятия, общественные организации, арендаторов и представителей садоводческих товариществ. Кроме того, к работам по благоустройству подключатся и все городские службы.