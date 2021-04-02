В апреле в Кирове может потеплеть до +20

Составлен долгосрочный прогноз на второй весенний месяц.

Весна наступит стремительно. По информации сразу нескольких сайтов с прогнозом погода, а также паблика «Любительская метеорология в Кирове», в нашем регионе ожидается тёплый апрель. Есть вероятность, что он даже побьёт рекорды последнего десятилетия.

Средняя температура окажется на порядок выше нормы. Кировская область будет находиться под влиянием антициклона. Также прогнозируется распространение тёплого воздуха из Азии.

В результате в начале апреля воздух прогреется до +10 градусов, а к 20 числам температура может вырасти до +18…+20 градусов.

Количество осадков будет в пределах нормы. Но дожди придутся преимущественно на первую декаду месяца, потом возможен сухой период. Далее после 20-х чисел дожди возобновятся.

При такой обстановке снег может таять стремительно, а половодье проявится раньше обозначенных сроков.

Фото из архива kirovpravda.ru