В Арбитражном суде прокомментировали мораторий на банкротство

Правительство РФ приняло постановление о введении полугодового моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. Срок его действия — с 1 апреля до 1 октября.

Будут отклонены и заявления, поданные ранее, если вопрос о принятии их к производству не был решён арбитражным судом.

Мораторий касается всех юридических и физических лиц. Исключение — строительные компании, внесённые в реестр проблемных. В то же время останется возможность заявить о собственной несостоятельности.