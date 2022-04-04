В Арбитражном суде прокомментировали мораторий на банкротство

Правительство РФ приняло постановление о введении полугодового моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. Срок его действия — с 1 апреля до 1 октября.
Будут отклонены и заявления, поданные ранее, если вопрос о принятии их к производству не был решён арбитражным судом.
Мораторий касается всех юридических и физических лиц. Исключение — строительные компании, внесённые в реестр проблемных. В то же время останется возможность заявить о собственной несостоятельности.
«Безусловно, эта мера поддержит бизнес в условиях экономического спада и санкций, позволит перераспределить силы и возможности, даст некоторую передышку. Но, нужно понимать, что мораторий не спишет долги и не освободит от субсидиарной ответственности. Есть вероятность, что это будет лазейка для недобросовестных должников, которые в состоянии выплачивать свои долги, но сознательно не станут. Результат увидим осенью, но можете представить себе количество участников процедур, если, например, в настоящее время в производстве арбитражного суда находится 2375 дел о несостоятельности (банкротстве), в том числе ИП — 66, граждан – 1857», — прокомментировал председатель Арбитражного суда Кировской области Сергей Мартынов.