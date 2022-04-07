В Арбитражном суде прокомментировали новое начисление пени

В Арбитражном суде Кировской области прокомментировали постановление Правительства РФ о некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в текущем году.

Согласно документу, до 1 января 2023 года начисление и уплата пени в случае неполного и (или) несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капремонт, а также начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное юридическими лицами и ИП обязательство по оплате услуг по договорам газоснабжения, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО происходит исходя из ключевой ставки Центробанка на 27 февраля.