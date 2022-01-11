В АТП назвали возможную причину происшествия с автобусом

В «Автотранспортном предприятии» назвали возможную причину происшествия с автобусом №39, которое случилось вечером 10 января на ул.Воровского.

Напомним, сначала он наехал на припаркованные автомобили, а затем — на столб. В результате пострадали четыре пассажира, у них зафиксированы ушибы.

По словам водителя, он на секунду отвлёкся и потерял управление автобусом. В то же время речи о нарушении скоростного режима не идёт, а автобус был выпущен на маршрут в исправном состоянии.

«Все детали произошедшего установят в течение трёх дней в ходе служебной проверки. По её результатам будет принято решение о привлечении водителя к дисциплинарной ответственности. С экипажами транспортных средств проведут дополнительный инструктаж», — прокомментировал директор «Автотранспортного предприятия» Денис Пырлог.

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