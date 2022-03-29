В Белохолуницком районе 13-летнего подростка высадили из автобуса

В Белохолуницком районе прокуратура проводит проверку по поводу высадки из автобуса 13-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 15 января. 13-летний мальчик ехал домой на автобусе 4-го маршрута по направлению деревня Великое Поле – деревня Сосновка. На одной из остановок на улице Глазырина подростка высадили. Водитель отказался продолжать маршрут и отправился в гараж.

О происшествии сообщила мама мальчика. Маршрут обслуживает ООО «Техавто».

В ходе проверки было установлено, что по вине работников предприятия допущено нарушение прав ребенка. По данному факту руководителю «Техавто» внесено представление. Лица, виновные в случившемся, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Кирове уволили кондуктора 61-го маршрута, которая высадила ребенка за конечной остановкой.