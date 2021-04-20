В Белохолуницком районе объявлен карантин по бешенству

Губернатор Игорь Васильев своим указом установил ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории Всехсвятского сельского поселения Белохолуницкого района.

Они введены сроком на 60 календарных дней после убоя последнего животного, подозреваемого в бешенстве, или уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного.

На территории сельского поселения (оно обозначено в указе как неблагополучный пункт) запрещено проведение ярмарок и других мероприятий, связанных со скоплением и перемещением восприимчивых животных, их отлов и вывоз.

С документом можно ознакомиться здесь.

Ранее карантин по бешенству был объявлен в Вятских Полянах.