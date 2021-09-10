В Белохолуницкую ЦРБ поступило новое оборудование

В 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения Белохолуницкая ЦРБ получила цифровой флюорограф, аппарат ЭКГ и санитарный автомобиль. Новое оборудование продемонстрировали губернатору Игорю Васильеву в ходе его рабочей поездки в район.

По словам главного врача ЦРБ Юлии Ушаковой, и флюорограф, и аппарат ЭКГ очень востребованы среди пациентов. Ежедневно флюорографию проходят порядка 20 человек. А кардиограммы, которые снимают на электрокардиографе с функцией теле-ЭКГ, позволяют консультировать пациентов в региональном сосудистом центре в режиме реального времени.

Новый санитарный автомобиль участковые педиатры и терапевты используют для посещения пациентов на дому. При необходимости жителей отдаленных уголков района доставляют на нем обследования в ЦРБ или больницы Кирова.

Бригада скорой помощи ездит к больным на новом автомобиле марки «ГАЗ». Машина оснащена всем необходимым для оказания экстренной помощи в пути и обладает повышенной проходимостью.

Как рассказал глава областного минздрава Андрей Черняев, в рамках программы модернизации до 2025 года автопарк Белохолуницкой ЦРБ будет обновлен полностью. До конца года больница получит еще один автомобиль. Также в следующем году для ЦРБ будет закуплен новый аппарат УЗИ, а чуть позже – проведен ремонт крыши.

Большое внимание уделяется и решению кадрового вопроса. Недавно на работу в больницу устроился молодой специалист – акушер-гинеколог Александр Двоеглазов. Александр родом из Белохолуницкого района, поэтому говорит, что вернулся работать к себе домой.

— Я знаю и коллектив, и население. Когда учился в медуниверситете, проходил в ЦРБ практику. Здесь хорошие условия труда, комфортно жить и работать. Тем более что администрация больницы очень помогает, оплачивает съемное жилье, — говорит молодой врач.

В скором времени на работу в ЦРБ придут 3 врача-педиатра.

По словам главы региона, благодаря областной программе модернизации у районных больниц появилась возможность укрепить лечебно-диагностическую службу, обновить автопарк и сеть ФАПов.