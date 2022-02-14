В Белой Холунице 21-летний парень изнасиловал и убил 13-летнюю девочку

Жителя Белой Холуницы будут судить за изнасилование и убийство 13-летней девочки. О жестоком преступлении сообщили в Следственном комитете.

26 июня 2021 года нетрезвый 21-летний Андрей З. принудил свою 13-летнюю знакомую к действиям сексуального характера, а затем изнасиловал ее. После этого молодой человек задушил девочку, а тело спрятал в сарае у дома.

Как отмечает Life.ru, убитая страдала легкой формой умственной отсталости. С убийцей девочка была знакома давно – она нередко приходила в гости к его жене. Последний раз супруга молодого человека была в отъезде, и он решил воспользоваться этим.

По первоначальным данным, парень убил школьницу за отказ вступить с ним в интимную связь. Однако расследование показало другое.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131 и п.п. «в», «к» ч. 2 ст. 105. В расправе над ребенком парень признался в ходе допросов. Позже он показал место, где спрятал тело убитой.

Следствие длилось больше полугода. Был проведен ряд экспертиз, в том числе психиатрическая, дактилоскопическая, трасологическая и другие. В настоящее время расследование завершено. Дело направлено в суд.