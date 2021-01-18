В Белой Холунице досрочно построят новую подстанцию

Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев на встрече с главой Белохолуницкого района.

По словам главы региона, изначально разработка проектной документации была запланирована на 2022 год. Строительство должно было продлиться до 2025 года.

Однако благодаря плодотворной совместной работе с «Кировэнерго» и местными властями сроки были значительно сокращены.

Торги на проведение работ будут объявлены уже в марте. Год уйдет на проектно-изыскательские работы, а затем начнется строительство. Оно будет завершено к концу 20022 года – на 3 года раньше обещанного срока.

Рабочие встречи губернатора по итогам прошлогодних поездок в районы будут продолжены. На очереди – подведение итогов поездки в Вятские Поляны.

Ранее мы писали, что Белой Холуницей заинтересовались инвесторы.