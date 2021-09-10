В Белой Холунице обновили 35-летний стадион

В Белой Холунице отремонтировали 35-летний стадион на средства господдержки. Результаты ремонта проконтролировал губернатор Игорь Васильев, который находится с рабочим визитом в районе.

Стадион в Белой Холунице был построен 35 лет назад. Изначально он принадлежал местному машзаводу. В 2009 году здание администрации спортивного объекта перешло в частные руки, а сам стадион передали Белохолуницкому городскому поселению.

В 2021 году административный корпус был также передан муниципалитету, а стадион обновлен на средства господдержки. На ремонт выделили 3,7 миллиона рублей. На эти деньги был заменен настил 5 трибун, заасфальтированы пешеходные дорожки, положено новое резиновое покрытие на беговых дорожках и площадке ГТО. Также были установлены новые светильники, отремонтирован вход в здание и нанесена специальная разметка. В планах – ремонт здания администрации. На этой потребуется 1,1 миллиона рублей.

Объект кардинально преобразился, что отметил глава региона. По словам Игоря Васильева, развитие физкультуры и спорта остается одним из приоритетных направлений деятельности правительства Кировской области.

— Для достижения поставленных президентом России Владимиром Путиным результатов в этой сфере планируется не только строительство новых спортобъектов, но и обновление существующих. Мы делаем все возможное для увеличения доступности объектов спортивной инфраструктуры, вовлечения в занятия физической культурой и спортом жителей региона, улучшения материально-технической базы спортивных учреждений. Эта работа ведется в том числе и в рамках программы «Формирование современной городской среды», — сказал губернатор.

Отметим, что за последние 5 лет финансирование спорта из федерального бюджета выросло в 2 раза. Это позволило построить новые объекты, обновить оборудование спортшкол, а также закупить транспорт для поездок на сборы и соревнования.

До конца 2024 года в Кирове запланировано строительство многофункционального спорткомплекса стоимостью 830 миллионов рублей. Проект уже готов. В настоящее время ведутся инженерные изыскания.