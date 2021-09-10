В Белой Холунице отреставрируют тропу здоровья вокруг местного спорткомплекса

Александр Чурин во время рабочей поездки в Белую Холуницу посетил спортивно-культурный комплекс «Здоровье». Он популярен не только среди спортсменов, но и среди обычных горожан, которые ведут здоровый образ жизни. В этом комплексе 16 разных секций. Проходят тренировки по футболу, волейболу, боксу, настольному теннису, ветеранскому спорту.

А вокруг здания располагается километровая тропа здоровья. Зимой прокладывают лыжню. Рядом лес, пруд. Люди гуляют, дышат свежим воздухом.

Однако, по словам директора комплекса «Здоровье» Владимира Шерстенникова, когда снега нет, то гулять по тропе становится сложно — асфальт стал совсем плохой, где-то его просто нет.

На это Александр Чурин заметил, что тропа будет приведена в порядок. Работы начнутся в 2022 году сразу же, как только позволит погода.

— У нас есть задача довести долю жителей, которые любят спорт и занимаются физической культурой, к 2030 году до 70 процентов. Мы приложим максимум усилий, чтобы исполнить ее, — подчеркнул председатель правительства.

Он напомнил, что для занятий спорта в Белой Холунице по нацпроекту устроена площадка ГТО. Этим летом отремонтирован стадион. Вообще за последние пять лет федеральное финансирование спорта в Кировской области увеличилось вдвое.

Благодаря этому были построены новые объекты, обновилось оборудование спортшкол, закуплен транспорт.

Фото: Александр Папырин