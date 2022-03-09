В Белой Холунице погибли в пожаре мужчина и женщина

В главном регуправлении МЧС рассказали о пожарах, произошедших в минувшие выходные в Кировской области.

Ранее мы сообщали, что вчера, 8 марта при пожаре дома в селе Вожгалы погибли два человека. К сожалению, это не единственные жертвы. Той же ночью, в 00:20 сгорел двухквартирный жилой дом с надворными постройками на ул. Луговой в Белой Холунице. На пепелище обнаружены трупы хозяина одной из квартир и неизвестной женщины, её личность устанавливается. По предворительной версии, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Той же ночью сгорел дровяник, сильно пострадали от огня крыши и стены бани и гаража, а последнем – автомобиль Ford Fusion. Причина происшествия устанавливается. А около шести часов вечера вчера же сгорел жилой дом в селе Чудиново Орловского района. Всего за выходные произошло 13 пожаров.