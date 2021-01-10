В Белой Холунице поселился символ года

Все, как и положено по восточному гороскопу, – белый металлический бычок появился на крыльце местного музея.

Накануне 2021 года Белая Холуница обзавелась своим символом года. Этот город Кировской области — центр металлургии региона, поэтому 5 лет назад именно в нем организовали «Фестиваль железа». Тогда на праздник съехались мастера работающие с железом со всей России. Возле главной площади города основали сквер с металлическими арт-объектами.

Нынче коллекция металлических скульптур пополнилась металлическим быком. Его «посадили на цепь» и теперь он охраняет вход в краеведческий музей.

Местные жители обрадовались железному бычку, многие сделали с ним селфи и стали решать, как назвать рогатого. Работники музея идею подхватили. Ими был объявлен конкурс на лучшее имя для скульптуры. Пока лидирует Гаврюша, Яков и Борька. Также звучали варианты Снежок, Вятик, Лучик и Счастливчик.

Ранее мы сообщали, что во дворе кировчанки поселился довольный бык.

Фото: vk.com/holzori