В Белой Холунице появился новый арт-объект

На берегу Вятского моря появилась щука из сказки про Емелю.

В эту субботу на родине вятской металлургии городе Белая Холуница вот уже в пятый раз проходит фестиваль Железа. На него традиционно съезжаются лучшие мастера по работе с металлом, чтобы посоревноваться в умениях и талантах.

Благодаря этому празднику в городе регулярно появляются арт-объекты. Так, в самый первый год мастера сделали и украсили арку для влюбленных возле местного арбата. После этого появился бычок возле краеведческого музея. А нынче Николай Тукмачев подарил горожанам щуку, которая должна исполнять желания.

Ее тоже разместили на арбате, но поближе к пруду, она же водный житель. Словно только из бочки вынырнула и сейчас же в пучину Вятского моря уйдет. Заклинание «По щучьему веленью, по моему хотенью» стало названием нового объекта.

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Фото: vk.com/podslyshanobelayaholynica