В библиотеке Герцена открылась «Вятская книга года»

Открытие уже 23-й выставки «Вятская книга года» по итогам 2020 года состоялось 23 марта.

Выставка-конкурс будет работать в течение месяца в лекционном зале исторического здания Герценки с 12 до 19 часов по будням и с 10 до 17 часов по воскресеньям.

В этом году на выставке представлено более 600 изданий, вышедших из печати на территории области. Среди них – художественные книги вятских писателей Надежды Перминовой, Виктора Бакина, Валерия Пономарева, Михаила Чиркова, а также историческая, документальная, медицинская и другая литература.

Читатели смогут проголосовать за книгу, которую считают лучшей, как лично, так и онлайн на сайте библиотеки. Издание, набравшее самое большое количество голосов, получит диплом читательских симпатий.

Фото: herzenlib.ru