В ближайшее время сироте из Оричей в квартире сделают ремонт

Подруга сироты дозвонилась на прямую линию губернатора Кировской области и рассказала, что в предоставленном девушке жилье некомфортно даже находиться.

Игорь Владимирович поручил разобраться в этом вопросе. Выяснилось, что Капитолина действительно состоит в едином реестре лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И ей от района было выделено жилье.

В Оричи отправился заместитель председателя областного правительства Роман Береснев. Он вместе с представителями администрации района осмотрел квартиру, в которой сейчас живет девушка. В результате, было принято решение предоставить Капитолине другое жилье. Причем, в квартире сделают ремонт.

Девушка попросила Романа Береснева передать губернатору Кировской области Игорю Васильеву огромную благодарность за внимание и такое отношение к обращению ее подруги на прямую линию.